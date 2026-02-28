ラグビーリーグワンの神戸は28日に浦安と対戦する。FB上ノ坊駿介（22＝天理大）は、最終学年の大学生の出場を認めるアーリーエントリーで4試合連続先発に名を連ねた。前節は開幕から8連勝中だった埼玉を40―24で退け、8連勝で1敗を守った神戸。同じく8勝1敗の勝ち点40で首位を走る東京ベイ追撃へ、大事な一戦になる。リーグ戦も折り返しの10戦目。初のリーグワン制覇を目指す神戸は、ここからさらに加速したい。“新旧15番”に