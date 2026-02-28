ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で、中立の個人選手としてロシアから出場したピョートル・グメニクについて、元世界女王が言及した。グメニクは男子で６位入賞となった。この結果について、女子で世界選手権を２度制覇し、２０１８年平昌五輪銀メダルのエフゲニア・メドベージェワが意見を述べた。ロシアメディア「スポーツ２４」によると、メドベージェワはグメニクについて「少なくとも３番目であるべきだった