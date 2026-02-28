【モデルプレス＝2026/02/28】4月1日よりテレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜深夜1時〜／放送後TVerにて見逃し配信・U-NEXTにて見放題独占配信）が放送されることが決定。水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演を務める。【写真】篠田麻里子、不倫ドラマでイケメンと濃厚キス◆「サレタ側の復讐」実写化決定原作は、各電子書店で配信中の作画・きら、原作・雙葉葵による同名作。累計280