TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「アフタヌーンパラダイス」。午後のひとときを彩る心地よい音楽を紹介しながら、様々な話題について三軒茶屋キャロットタワー26階「スタジオキャロット」からの公開生放送でお送りしています。木曜日のパーソナリティは、杉真理と山口真奈が務めます。2月19日（木）の放送では、熊本の健康食品メーカー「株式会社えがお」が開発した