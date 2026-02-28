【経済指標】 ＊ドイツ 消費者物価指数（速報）（2月）22:00 結果0.2% 予想0.4%前回0.1%（前月比) 結果1.9% 予想2.0%前回2.1%（前年比) 結果0.4% 予想0.5%前回-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.0% 予想2.1%前回2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) ＊カナダ 実質GDP（2025年 第4四半期）22:30 結果-0.6% 予想-0.2%前回2.4%（2.6%から修正）（前