ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２７日、次節（３月１日）のホーム・東京ＳＧ戦に向けて、静岡・磐田市内で練習。メンバーも発表され、ＳＨ岡崎航大（２７）とＣＴＢ岡崎颯馬（２４）の兄弟がスタメン入りした。２人は同じ長崎北陽台高出身ながら、卒業後は筑波大と早大に分かれており、同じチームでそろって先発を務めるのは初めてだという。兄の航大が「ひとつの夢がかなった。司令塔として引っ張りたい」と言え