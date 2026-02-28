「有力馬次走報」（２７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ドバイで行われるドバイＷＣデー（３月２８日・ＵＡＥメイダン）関連の動向。▽招待受諾ゴドルフィンマイル・Ｇ２（ダート１６００メートル）＝シンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀）、オメガギネス（牡６歳、栗東・安田）