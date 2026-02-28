きのうは全国的に雲が多く、西日本で雨が降りましたが、きょうは太平洋側を中心に天気が回復する見込みです。日中は広く4月並みの暖かさになるでしょう。東海から西日本は朝から晴れる所が多くなります。関東では朝、雲の残る所がありますが、午後は晴れの範囲が広がる見込みです。北海道は低気圧の影響で湿った雪や雨が降りますが、午後は次第に止むでしょう。山陰から東北の日本海側は雲が多く、所々で雨が降る見込みです。【き