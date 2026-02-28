水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演を務める連続ドラマ『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』が、4月1日よりテレビ東京の水ドラ25枠で放送されることが決定した。 参考：茅島みずき、橘優輝、矢吹奈子、鈴木仁ら、『素晴らしき哉、先生！』注目の生徒役キャスト 本作は、作画をきら、原作を雙葉葵が務め、累計280万以上のダウンロード数を記録した同名漫画を実写連続ドラマ化したドロ沼不