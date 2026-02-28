27日夜、名古屋市熱田区の路上で30代の男性が、外国人とみられる男2人に現金26万円を奪われました。警察が男2人の行方を追っています。 【写真を見る】拳銃のようなものを突きつけられ「ギブミーマネー」…名古屋・熱田区で路上強盗男２人逃走 警察によりますと、27日午後9時半前、名古屋市熱田区三本松町の路上で、自転車に乗っていた37歳の男性の前に、外国人とみられる男2人が立ち塞がりました。 男性はそのう