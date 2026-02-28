27日夜、愛知県蒲郡市の県営住宅で火事があり、85歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】愛知・蒲郡市の県営住宅で火事85歳男性が死亡 警察によりますと、27日午後10時ごろ、蒲郡市鹿島町の県営住宅で、管理人の女性が火災報知器の音に気づき、確認したところ、5階の部屋から煙が出ているのを見つけました。 消防車など8台が出て、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、鉄筋8階建ての県営住宅の5階の1室が焼けました