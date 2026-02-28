タケ・クボ（久保建英）の去就問題は、厳然として存在する。結局のところ、今冬の移籍市場の最終盤におけるスポーツ部門の動きこそが、レアル・ソシエダがタケの「ステップアップ移籍」という案件を今も検討事項として机の上に置いていることを露呈させた。皮肉なことに、日本人アタッカーが最高の状態にあった時期に負った不運な負傷が、クラブの進むべきルートマップを完全に変えてしまったのだ。それにより、口約束が交わさ