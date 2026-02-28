28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比460円安の5万8640円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては210.27円安。出来高は1万1746枚だった。 TOPIX先物期近は3907.5ポイントと前日比47ポイント安、TOPIX現物終値比31.18ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58640-460 11746 日経2