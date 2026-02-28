【漫画】「家族全員でいじめと戦うということ」1-0【漫画】本編を読む「お姉ちゃん、学校でやられてるんだって」小学1年生の息子・フユタが何気なく放ったその一言で、母親のナツミは言葉を失った。学校生活を楽しく送っているとばかり思っていた小学5年生の娘・ハルコ。しかし、慌てて下校後の公園へ様子を見に行っても、彼女の姿はどこにもない。帰宅した娘は「ずっと公園にいたよ」と嘘をつく。家族の前で見せていた無邪気な笑