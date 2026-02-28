◇侍ジャパン壮行試合日本5ー3中日（2026年2月27日バンテリンD）大勢は投球練習をしている段階で足を気にしていた。投球内容もよくなかった。直球はシュート回転するし、フォークは落ちない。これは昨年からの傾向でよくない状態のときの大勢の投球だった。最終的には井端監督が判断することだが、軽症であったとしても再発するケースも想定して救援陣の再編成を考慮しておく必要がある。では、抑えの代役を誰が務められ