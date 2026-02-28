首痛で台湾遠征同行を取りやめていたソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が、残留した宮崎で悩める23年ドラフト1位左腕・前田悠を励ましていた。23日の侍ジャパン壮行試合を欠場し、24日は静養。練習日だった25日の夕方に「飯、どうすんの？」と37歳が、20歳を誘った。睡眠や静養を重視し、外出は極力控える前田悠だが、初めて柳田に誘われためったにない機会。同期の右腕・岩井らと市内の繁華街へ。「コースでお寿司が出て