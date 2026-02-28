ソフトバンクは27日、チームとともに台湾遠征からチャーター機で宮崎空港へ帰国した。野村勇内野手（29）が本紙のインタビューに応じ、開幕戦から「遊撃手」でのレギュラー獲りにこだわると明言。2シーズンの不振を経て昨季、自己最多の126試合に出場し、打率・271、12本塁打、40打点、18盗塁。打撃面、精神面ともにブレない姿勢で臨むと誓った。（聞き手・木下大一）――レギュラー獲りを目指すシーズン。小久保監督も打