◇交流試合日本ハム6ー1台湾代表（2026年2月27日台北D ）敵味方関係なく、大歓声に包まれながらダイヤモンドを一周した。昨年の台湾シリーズで2試合連発を放った日本ハム・万波が、年をまたいで3戦連発となる待望の今季1号だ。台湾には“不思議な縁”がある男が、再び台北ドームで快音を響かせた。「僕もね、ちょっとびっくりしていますけど。僕自身、気分が乗っていればいるほど良いプレーができるなと思う」3―0で迎