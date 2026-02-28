買い物客や観光客が行き交う香港中心部の繁華街＝2019年【香港共同】香港立法会（議会）議員が春節（旧正月）明けの党集会で、台湾有事を巡る高市早苗首相の答弁のおかげで香港に来る中国人観光客らが増え「爆買いが起こった。ありがとう」と謝意を示した。複数の香港メディアが28日までに報じた。発言したのは自由党の邵家輝主席で卸売りや小売業界を代表する親中派。春節連休中、中国大陸などから香港を訪れる客が増え、特に