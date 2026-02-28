◇オープン戦ドジャースージャイアンツ（2026年2月27日）ドジャースの山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、オープン戦の敵地ジャイアンツ戦に登板。初回、先頭打者にいきなり本塁打を許した。侍ジャパン合流前最後の実戦登板となった山本。予定していた3回を投げ、5安打4奪三振2失点だった。初回に先頭弾を許し、2回にも失点するなど、本来の投球ではなかった。だが、直球の最速は96.9マイル（約156キロ）を計測し