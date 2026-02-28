お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が、26日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』家のお悩み解決SP！（後9：40）に出演。洋装店だった寺家の実家の不用品を査定し、両親が歓喜した。【写真】査定結果に歓喜！両親が喜んだバッテリィズ・寺家番組では、寺家の三重県津市の実家を大掃除し、不用品がいくらになるのかをロケ。寺家の実家は「じけ洋装店」で2年前に閉店。かつては東京・大阪へ買い付けに出向き、高級婦人服を