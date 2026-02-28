自分の上司に「仕事できないな」と思ってしまったら、従う気は失せてしまうだろう。投稿を寄せた東京都の40代女性（事務・管理／年収650万円）は、現在勤めている会社で経験したトンデモ上司について書いている。中途採用で総務経理に入社した女性を待ち受けていたのは、驚くほど知識のない取締役だった。（文：長田コウ）「自分は何も知らなくても何の問題もないんですよ（笑）」これまでの経験から総務や経理全般の業務をこなせ