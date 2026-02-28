長年真面目に働いてきたにもかかわらず、正当な評価や報酬が得られないのは悔しい。投稿を寄せた50代女性（IT・通信系／正社員）は、勤続11年だが昇給や昇格は一度もなく、現在の年収は300万円、手取り16万5000円だと打ち明ける。「新入社員の初任給より基本給は低く、新入社員の基本給増額に伴い、若手社員は小論文を提出するだけで昇給しているらしい噂があり、格差が広がる一方です。悔しくて仕方ありません」若手社員の待遇改