今月、「『チェーン店すら撤退』『百貨店が県内にない』 地方民が“地元の終わり”を感じる瞬間」という記事を書いた。その記事が話題になったみたいで、同日夜には5ちゃんねるにも記事を引用したスレッドが立っていた。ぼんやり自分の住んでいた地元・宮崎県延岡市の衰退を思いながら日記感覚で書いた記事だったので、スレッドでは「日記書くな」みたいな反応もちらほら。まあこれは仕方ない。で、その5ちゃんねるのスレッドを読