「今は通販サイトの注文もすごいことになっていまして。在庫がギリギリの商品もあり、うれしい悲鳴です」こう語るのはお惣菜ブランド「うちのや」の代表取締役CEO・内野年記さん。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した木原龍一（33）・三浦璃来（24）が愛用する店だ。圧巻の演技と強い絆で世界中を熱狂させたりくりゅう。2人がうちのやのお惣菜を食べていると一部で報じられると、うちのやのホームペ