北海道・石狩市の市街地の一角にひっそりと佇む「輪茶館（りんさかん）」には、今日も一台、また一台とバイクが停まります。マスターは御年71歳。この店を開いたのは1986年のことです。まだ「ライダーズカフェ」という言葉が一般的ではなかった時代から、40年近くスロットル全開で走り続けてきました。 バイクと出会い、喫茶店で仲間と出会う 輪茶館は、もともと札幌で産声を上げました。これまでに3度も移転