2月8日投開票の衆院選で歴史的大勝利を収め、316議席を獲得した自民党。当選した全議員に対し、高市早苗首相（64）が「当選祝い」として“約3万円の高額カタログギフト”を送っていたことが24日の『文春オンライン』や複数のメディアで報じられたことが波紋を呼んでいる。「政治資金規正法では個人から政治家への金銭などの寄付は原則禁止されていますが、高市氏は国会で、“政党支部から議員個人への寄付として法令上に問題はない