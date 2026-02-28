「侍語る」第１４回は、チーム内で野手最年少の阪神・森下翔太外野手（２５）。井端弘和監督（５０）の初陣だった２３年１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップから、主要国際大会で選出され続けている“申し子”が、無類の勝負強さでチームをけん引する。（取材・構成＝藤田芽生）世界の強豪相手に持ち前の勝負強さを見せつける。森下はこの日の中日戦に阪神での定位置の右翼とは違う左翼で先発出場。３打数無安打と沈黙