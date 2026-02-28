女優・水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子が、テレビ東京などで放送される連続ドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（４月１日スタート、水曜・深夜１時）にトリプル主演することが２７日、分かった。不倫した夫への復讐（ふくしゅう）のため、３人の妻（水崎、篠田、矢吹）たちが同盟を組んで繰り広げる“ドロ沼不倫復讐劇”を描く。水崎はモラハラ夫に不倫される主婦・奈津子役、篠田は奈津子の友人役、矢吹は奈津子