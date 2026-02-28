WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）第8話が28日、放送される。第8話では犯人捜しに区切りをつけ、甘い結婚生活をスタートさせる和臣（藤井）と沙也香（井桁弘恵）の身にまたも不穏な陰が忍び寄る。【場面カット】カワイイ⋯仲良く引っ付く藤井流星＆井桁弘恵作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。結婚