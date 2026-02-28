9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、きょう28日放送の日本テレビ系バラエティー『嗚呼!! みんなの動物園 2時間スペシャル』（後7：00〜後8：54）に出演。猫の保護活動を続けているサンシャイン池崎こと池崎慧の自宅を訪問する。【番組カット】猫と戯れる…リラックスした佐久間大介池崎は、何年も前から猫の保護活動を続けている。これまで7匹の保護猫を預かり、人なれさせては譲渡会に連れていき、新たな飼い主を見つ