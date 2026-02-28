「社会はそんなに甘くない」――暴力団を離脱し、まっとうに生きようと決めた男を待っていたのは、想像以上に冷たい現実だった。就職は直前で白紙、口座も作れない。【画像】ヤクザの幹部をやめて、うどん店をはじめた元暴のNさん“更生”を選んだはずの元ヤクザが味わった「世間の厳しさ」を、ノンフィクション作家で社会学者の廣末登氏の新刊『ヤクザが消えた裏社会』（筑摩書房）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目