記者団に語るトランプ米大統領＝27日、ホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、キューバが経済的に困窮し米国の支援を求めていると主張し、米国による「友好的な支配」を受け入れることになるだろうと一方的に語った。キューバ側と交渉中だとした。ホワイトハウスで記者団に述べた。トランプ氏はキューバが「深刻な危機に陥っている」と強調。交渉はルビオ国務長官が率いていると説明した。ル