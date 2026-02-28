テレビ東京は4月1日から、水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）を放送すると発表した。水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子の3人が主演を務め、サレ妻を演じる。【写真】SNSで話題…過激ラブシーンを披露した篠田麻里子原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら氏、原作・雙葉葵氏による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作を実写連続ドラマ化する。不倫