警視庁で遺体の検視を以前担当していた警察官が女性の遺体の画像を自宅に持ち帰っていたことが明らかになり、懲戒免職となりました。警視庁が懲戒免職処分としたのは綾瀬警察署の52歳の巡査部長で、別の警察署で鑑識係として勤務していた2009年ごろから2022年ごろにかけて、霊安室で検視をしたおよそ20人の女性の遺体を撮影し、およそ480点の画像データを自宅に持ち帰っていました。巡査部長は去年9月、埼玉県内の駅で女性のスカー