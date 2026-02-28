ボデ/グリムトはチャンピオンズリーグのラウンド16進出をかけてインテルと対戦し2戦合計5‐2で勝利をおさめた。ノルウェーのクラブは昨季のCL準優勝のインテルのみならず、マンチェスター・シティやアトレティコ・マドリードといった強豪にも勝利をおさめており、今季のCLにおいて最大のサプライズチームとして話題を呼んでいる。ボデ/グリムトはノルウェーリーグでは過去5シーズンで4度の優勝を果たし、昨年のヨーロッパリーグで