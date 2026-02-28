バイエルン・ミュンヘンが27日、日本代表DFの伊藤洋輝がチーム練習中に右ハムストリングを負傷したことを発表した。その後バイエルンのスポーツ・ディレクターであるクリストフ・フロイントがドイツ版『Sky』に伊藤が肉離れで2〜3週間離脱すると伝えている。また、日本代表は国際親善試合で3月29日にスコットランド戦、4月1日にイングランド戦を控えている。この2試合が5月のキリンチャレンジカップを除けばワールドカップ前最後の