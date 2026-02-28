五輪で結果を残した中井への注目度が高まり続けている(C)Getty Images対照的な姿が話題だ。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得し、大きな注目を集めている中井亜美。日本時間2月26日には、出演した『日本テレビ』系「DayDay.」で大好きなガールズグループ「NiziU」のミイヒさんから手紙を受け取り、嬉し涙を流す様子が反響を集めている。【写真】真っ赤なエキシビの衣装で“あざとポ