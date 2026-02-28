ミラノ・コルティナ五輪の出場全3種目でメダルを獲得したアイリーン・グー(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子ハーフパイプでの金を含む、出場3種目すべてでメダルを獲得（金1、銀2）した中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）。五輪の熱狂冷めやらぬ中、早くも次なる舞台へと歩みを進めた。今度はミラノ・ファッションウィークで脚光を浴びている。【写真】雪上とは雰囲気が一変「プラダ」のフ