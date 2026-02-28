北海道は低気圧の影響により、広く雨や雪となるでしょう。道東や道北では雪が強まる所もありそうです。また、東北の日本海側〜山陰も所々で雨や雪となるでしょう。その他の地域でも午前中は雲が広がりやすくなりますが、昼頃からは太平洋側を中心に晴れ間が広がりそうです。北海道や日本海側の雨や雪も午後は次第に範囲が狭まるでしょう。 朝の気温は、平年より高く東〜西日本は10℃前後の予想です。最高気温も、きのうより高い所