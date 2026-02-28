巨人の李承ヨプ（イ・スンヨプ）打撃コーチ（４９）が２７日、最終盤を迎えている今春キャンプの成長筆頭株に石塚裕惺内野手（１９）と荒巻悠内野手（２３）を挙げた。日韓通算６２６本塁打を誇るアジアの大砲は「若い選手中心にみんな練習も多くやってくれて、けが人もいない。ここまで順調です」といい、昨年の秋季練習から変化した選手を問われると「石塚も荒巻も良くなっている」と目尻を下げた。２人は秋季練習参加後、豪