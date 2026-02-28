静岡県は2月27日、交通死亡事故多発警報を発令しました。21日からの1週間で6件の交通死亡事故が発生したことを受けたもので、発令は約1年2か月ぶりです。 交通死亡事故多発警報の発令期間は2月27日から3月8日までの10日間で、県民に対し、改めて交通事故の防止を呼びかけるとともに、県、警察、市町及び関係機関・団体が相互に協力して交通事故防止対策を推進し、事故の発生を抑止することを目的としています。 静岡県内では、2