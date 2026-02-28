ドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝は内海コーチからカーブを使った修正法を伝授され、新たな引き出しを手に入れた。＊＊＊ふわりと浮かぶボールが、山城の体の動きを正してくれた。「自信がなかった」と、持ち球ではあったもののこれまであまり使ってこなかったカーブをこの日解禁。ブルペンで約３０分間、カーブと直球を黙々と投げ続け「いい感じがした。（活用して）いけそう」と手応えをにじませた。現在の