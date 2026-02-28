NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝67.02（+1.81+2.78%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は反発。一時６７．８３ドルまで上昇し、昨年８月以来の高値を更新した。イランは核開発合意に前向きな態度を示している反面、トランプ米大統領は「イランとのこれまでの協議に不満」、「イランは誠意と良心をもって交渉していない」などと述べるなど、イランとの温度差が明らかとなっている。米国務省が在