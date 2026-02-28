中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。2月28日（土）深夜放送の第4回は、前回に続きピン芸人のシークエンスはやとも（以下、はやとも）編と、セクシー女優の三上悠亜編を、二本立てでお届けする。 ©ABCテレビ 前