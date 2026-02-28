愛知県一宮市の男性がうその投資話で現金およそ1億4800万円をだまし取られるなど、愛知県内で被害が相次いでいます。警察によりますと、愛知県一宮市に住む50代の男性は去年8月ごろ、インターネットで投資に関する広告にアクセスしたところ、日本人の男性を名乗る人物などから株に関する投資話を持ちかけられました。男性は今月までに現金およそ1億4800万円をだまし取られました。また、日進市でも、去年12月から今月までの間に、6