核開発問題をめぐるイランとの協議について、アメリカのトランプ大統領はイラン側の交渉姿勢に強い不満を示しました。アメリカトランプ大統領「我々が必要だとしているものをイランが示さなかったことに私は不満だ、気に入らない。どうなるかを見よう。この後も話し合う予定だ」トランプ大統領は27日、前日まで行われていた核開発問題をめぐるイランとの高官協議について、このように話しました。トランプ氏は27日もイランとの協