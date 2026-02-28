◎沖縄出身の巨人・リチャードは「風が冷たいんで絶対に雨降りますよ」と予言。言葉通りに練習試合が雨天中止となると「沖縄の天気は空気吸えば分かるんですよ」。さすがの一言です。◎韓国・斗山との練習試合は雨天中止。ロッテ・サブロー監督は「野球選手は雨が降ったら喜びますから。そういう職業なので」。ドーム球場のなかった昭和の話でしょうか。