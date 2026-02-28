将棋の第84期順位戦（毎日新聞社、朝日新聞社主催）A級最終一斉対局が26日、静岡市で行われ、7勝1敗で首位の永瀬拓矢九段（33）は佐藤天彦九段（38）に、同じく7勝1敗の糸谷哲郎八段（37）は近藤誠也八段（29）に敗れ、共に7勝2敗で首位のまま総当たり戦を終えた。両者は藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝への挑戦権を懸けて3月2日にプレーオフを行う。永瀬が勝てば2期連続2度目、糸谷が勝てば初の名人挑戦となる。