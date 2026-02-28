大谷は自身のインスタグラムを更新。WBC仕様の新スパイクを披露した。長期契約を結ぶニューバランス社製で全部で6種類。赤や青、白などさまざまな色合いで、全てに大きく「N」の文字が入っている。チームに合流した前日からの練習では、濃いネービーに赤で「N」と入り、歯が金色のスパイクを使用した。